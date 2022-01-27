Necip Hablemitoğlu FETÖ’nün karanlık yüzünü gösterdi! 23 yıl önce gerçeği ortaya koydu

Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu 2002 yılında suikasta kurban gitmişti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin kendi aralarında yaptığı yazışmalar suikastta FETÖ parmağı olduğu iddialarını doğrular nitelikte. Suikast dosyası yeniden açıldı. Savcılığın verdiği talimat doğrultusunda soruşturma yapılıyor. Peki ama Hablemitoğlu neden FETÖ'nün hedefi haline geldi? Bu soruya cevap vermek için 1999 yılına gitmek gerekiyor. Çünkü Hablemitoğlu 18 Haziran 1999 tarihli Siyaset Meydanı programında sayısal verilere de dayanarak FETÖ'yü anlatmıştı. Adeta yaşanacakları yıllar öncesinden haber vermişti.

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