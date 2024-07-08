Nazi Almanya’sı ve Yahudiler! “Adolf Hitler” özentisi “Binyamin Netanyahu” | ANALİZ

Bir yanda yıllardır süren işgalle birlikte katledilen Filistinliler, diğer yanda ise her göreve gelenin kasap olarak anıldığı İsrail başbakanları. Binyamin Netanyahu da işte o sıfatı fazlasıyla hak eden siyonist rejimin temsilcilerinden biri. Hatta katliamın boyutunu çok daha ötelere taşıdığı için Orta Doğu'nun Hitler'i olarak da anılıyor Netanyahu. Detaylar analiz haberimizde...

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