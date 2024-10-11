NATO’dan Rusya’ya karşı nükleer hamle! Tatbikat yapılacak

NATO, Moskova'nın nükleer doktrinini değiştirme kararına takiben taktik nükleer silahların kullanımına yönelik kapsamlı bir tatbikata başlıyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar tatbikatın yapılacağı ülkelerden biri olan Hollanda'dan gelişmeleri aktardı.

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