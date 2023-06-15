15 Haziran 2023, Perşembe
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NATO savunma bakanları toplandı
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı daimi ortak mekanizmanın dördüncü toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Ankara, Stockholm'ün ittifak üyeliğine yeşil ışık yakmazken, NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya geliyor. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.