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Narin'in yengesi Hediye Güran sorgu altında

Narin'in yengesi Hediye Güran sorgu altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 09:45
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişliyor. Narin'in yengesi Hediye Güran ve 2 kişi gözaltında.  Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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