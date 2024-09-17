Narin'in yengesi Hediye Güran sorgu altında

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişliyor. Narin'in yengesi Hediye Güran ve 2 kişi gözaltında. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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