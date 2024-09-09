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Narin'in cenazesi getirildi! A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı

Narin'in cenazesi getirildi! A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 11:09
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin, defnedileceği mezarlık öncesi cenaze namazı için camiye getirildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
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