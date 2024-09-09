10 Eylül 2024, Salı
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Narin'in amcasının ifadesi ortaya çıktı! "Babası olma ihtimaliniz var mı?"
21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran (8), toprağa verildi. Narin Cinayetindeki sır perdesi aralanmaya başladı. Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesinin ilk bölümüne ulaşıldı. Salim Güran, "Babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna da yanıt verdi.