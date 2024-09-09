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Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Cenazesi teslim edilecek

Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Cenazesi teslim edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 09:34
Narin'in adli tıptaki otopsi işlemi tamamlandı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son gelişmeleri aktardı. Yılmaz, “Cenaze henüz aileye henüz teslim edilmiş değil. Biraz sonra cenaze aracının artık burada olması bekleniyor. Yakınlarının da buraya geldiğini söyleyebilirim. Cenaze babasının amcasının oğlu ve yakınları teslim alacak daha sonra da Yeniköy Mezarlığı’na götürecekler. Cenaze yıkandıktan sonra köye götürülüp köy mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.
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