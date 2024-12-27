Narin davasında çelişkili ifadeler! A Haber ekipleri yakın takipte

Narin cinayeti ile ilgili görülen dava Diyarbakır’da devam ediyor. Mahkeme önünde bulunduran A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır, “Bir olay ya da bir kaza olduğunda kolluk kuvvetlerinin sıcağı sıcağına aldığı ifadeler en doğru ifadelerdir. Çünkü bu süreçte herhangi bir plan kurma veya telkine uğrama söz konusu olmaz. Yönlendirme fırsatının olmadığı süreçten bahsediyoruz. İnsan yaşamadığı olayda söylediği durumları ya da olguları unutabilir. Narin Güran davasında da çelişkili ifadelerin olmasının sebebi budur.” dedi.

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