27 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Narin davasında çelişkili ifadeler! A Haber ekipleri yakın takipte
Narin davasında çelişkili ifadeler! A Haber ekipleri yakın takipte

Narin davasında çelişkili ifadeler! A Haber ekipleri yakın takipte

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2024 09:34
Narin cinayeti ile ilgili görülen dava Diyarbakır’da devam ediyor. Mahkeme önünde bulunduran A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır, “Bir olay ya da bir kaza olduğunda kolluk kuvvetlerinin sıcağı sıcağına aldığı ifadeler en doğru ifadelerdir. Çünkü bu süreçte herhangi bir plan kurma veya telkine uğrama söz konusu olmaz. Yönlendirme fırsatının olmadığı süreçten bahsediyoruz. İnsan yaşamadığı olayda söylediği durumları ya da olguları unutabilir. Narin Güran davasında da çelişkili ifadelerin olmasının sebebi budur.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin davasında çelişkili ifadeler! A Haber ekipleri yakın takipte
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Sıla bebek davasında ara karar!
Sıla bebek davasında ara karar!
Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede
Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede
Cinayet itirafı 2. duruşmanın 2. gününde gelecek mi?
Cinayet itirafı 2. duruşmanın 2. gününde gelecek mi?
14 saat süren 2. duruşma sona erdi!
14 saat süren 2. duruşma sona erdi!
Narin davasında kim ne dedi? Çelişkili ifadalere hakimden tepki
Narin davasında kim ne dedi? Çelişkili ifadalere hakimden tepki
Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü!
Duruşma salonunda neler yaşanıyor?
Duruşma salonunda neler yaşanıyor?
Mahkeme salonunda gerginlik!
Mahkeme salonunda gerginlik!
Bu işi uzatmaya çalışıyorlar!
Bu işi uzatmaya çalışıyorlar!
Herkes suç ortağı
"Herkes suç ortağı"
Narin davasında çelişkili ifadeler!
Narin davasında çelişkili ifadeler!
Daha Fazla Video Göster