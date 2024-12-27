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Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede

Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 08:03
Güncelleme:27.12.2024 08:03
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün devam edecek. İkinci duruşmanın ilk gününde savcı mütalaası okundu. Savcı, ailenin organize hareket edip, iştirak halinde Narin’i öldürdüğünü savundu. Mütalaada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi, “İyi hal indirimi uygulanmasın.” denildi. Öte yandan sanıklar sabahın ilk saatlerinde adliyeye giriş yaparken A Haber o anları görüntüledi.
Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede
Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede
Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede
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