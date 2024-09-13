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Narin cinayeti: Mahkemeye sevk edilen 9 kişi görüntülendi!

Narin cinayeti: Mahkemeye sevk edilen 9 kişi görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 00:41
Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran ve Narin'in abisi Enes Güran'ın da olduğu 9 kişi sevk esnasında görüntülendi.
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Narin cinayeti: Mahkemeye sevk edilen 9 kişi görüntülendi!
Narin cinayeti: Mahkemeye sevk edilen 9 kişi görüntülendi!
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