13 Eylül 2024, Cuma
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Narin cinayeti: Mahkemeye sevk edilen 9 kişi görüntülendi!
Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran ve Narin'in abisi Enes Güran'ın da olduğu 9 kişi sevk esnasında görüntülendi.