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Nagel Komitesi’nin Türkiye raporunun perde arkası A Haber’de

Nagel Komitesi’nin Türkiye raporunun perde arkası A Haber’de

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 12:48
Türkiye'nin Suriye'de etkinliğini artırması ve İsrail'in Şam'a yaklaşması sonrası Tel Aviv yönetimini Türkiye korkusu sardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetimini Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması konusunda uyardı. Hazırlanan raporda, ek savunma bütçesi, uçak ve yeni uydu sistemleri önerisinde bulunuldu. Peki raporun perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber’d de uzman isimler değerlendirdi.
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Nagel Komitesi’nin Türkiye raporunun perde arkası A Haber’de
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