Nagel Komitesi’nin Türkiye raporunun perde arkası A Haber’de

Türkiye'nin Suriye'de etkinliğini artırması ve İsrail'in Şam'a yaklaşması sonrası Tel Aviv yönetimini Türkiye korkusu sardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetimini Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması konusunda uyardı. Hazırlanan raporda, ek savunma bütçesi, uçak ve yeni uydu sistemleri önerisinde bulunuldu. Peki raporun perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber’d de uzman isimler değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN