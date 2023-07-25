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Mustafa Sarıgül’e yumruklu saldırı! Yeterli çoğunluk sağlandı, TBMM olağanüstü görüşme yapacak

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 15:28
CHP grup toplantısı sonrası Mustafa Sarıgül'e bir kişinin yumruklu saldırı gerçekleştirdiği iddiaları var. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Yeterli çoğunluk sağlandı, TBMM olağanüstü görüşme yapacak. Notları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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