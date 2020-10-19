Müslüman fikir adamı ve özgürlük savaşçısı! Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç...

Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için hayatı boyunca mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in ölümünün üzerinden 17 yıl geçti. Küçük yaştan beri yaşadığı zorluklar yüzünden hiçbir zaman pes etmedi. Ülkesi ve halkı için hem cephede hem de masada savaştı, çekip gitmedi. Halkı için gösterdiği fedakarlıklarla dünya çapında hafızalara kazandı. İşte Bilge Kral Aliya'nın hayatına anlatan özel analiz haberimiz...