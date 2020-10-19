19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Müslüman fikir adamı ve özgürlük savaşçısı! Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç...

Müslüman fikir adamı ve özgürlük savaşçısı! Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2020 15:08
Güncelleme:19.10.2020 15:10
Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için hayatı boyunca mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in ölümünün üzerinden 17 yıl geçti. Küçük yaştan beri yaşadığı zorluklar yüzünden hiçbir zaman pes etmedi. Ülkesi ve halkı için hem cephede hem de masada savaştı, çekip gitmedi. Halkı için gösterdiği fedakarlıklarla dünya çapında hafızalara kazandı. İşte Bilge Kral Aliya'nın hayatına anlatan özel analiz haberimiz...
Başkan Erdoğan muhtarlara seslendi
Başkan Erdoğan muhtarlara seslendi
Uluslararası camiadan saldırılara ses çıkmıyor
"Uluslararası camiadan saldırılara ses çıkmıyor"
Ermenistan top mermisiyle saldırdı!
Ermenistan top mermisiyle saldırdı!
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç...
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç...
İşgalci Ermenistan okulu vurdu!
İşgalci Ermenistan okulu vurdu!
Şok sözler: İsmail Küçükkaya herkesi susturdu
Şok sözler: İsmail Küçükkaya herkesi susturdu
A Haber ekipleri cephe hattında
A Haber ekipleri cephe hattında
Başkan Erdoğan uyardı: Cumhuriyetimizin en büyük kaybı
Başkan Erdoğan uyardı: Cumhuriyetimizin en büyük kaybı
Tarihi kemerinin ayaklarında defineci talanı
Tarihi kemerinin ayaklarında defineci talanı
Karabağ'ın kalbi Şuşa kuşatıldı!
Karabağ'ın kalbi Şuşa kuşatıldı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye tebrik mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye tebrik mesajı
'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da
'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster