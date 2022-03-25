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Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 13. yıldönümü! Keş Dağı’nda bembeyaz bir ölüm

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 14:57
Güncelleme:25.03.2022 14:58
13 yıl önceydi... Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili karanlık noktalar hala aydınlatılabilmiş değil. A Haber tek derdi vatan ve millet olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatından kesitleri ekranlara taşıdı.
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