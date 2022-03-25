25 Mart 2022, Cuma
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 13. yıldönümü! Keş Dağı’nda bembeyaz bir ölüm
13 yıl önceydi... Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili karanlık noktalar hala aydınlatılabilmiş değil. A Haber tek derdi vatan ve millet olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatından kesitleri ekranlara taşıdı.