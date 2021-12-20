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Muharrem Sarıkaya istifa etti! İşte Muharrem Sarıkaya'nın istifa gerekçesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2021 15:24
İHA muhabirine tokat atması büyük tepki topladı. İHA muhabiri Ahmet Demir, yaşananları A Haber'e anlattı. Tepkiler üzerine Muharrem Sarıkaya da görevinden istifa etti.
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