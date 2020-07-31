31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce'nin parti kuracak iddiasının ardında İlhan Kesici'de gemileri yaktı

Muharrem İnce'nin parti kuracak iddiasının ardında İlhan Kesici'de gemileri yaktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2020 16:20
Güncelleme:31.07.2020 16:20
CHP’den umudu kesen Muharrem İnce parti kurmaya hazırlanıyor. İnce'nin Atatürkçü çizgide parti kurmak için çalışmalara hız verdiği, partisini 15 Eylül'de Hakkari'de açıklayacağı konuşuluyor. Partinin önemli isimlerinden İlhan Kesici'nin de gemileri yaktığı, Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmemesi durumunda imza toplayarak aday olacağı iddaası Ankara kulislerine bomba gibi düştü.
İnce'den sonra o isim de gemileri yaktı
İnce'den sonra o isim de gemileri yaktı
CHP'de kazan kaynıyor! Gemiler yakıldı
CHP'de kazan kaynıyor! Gemiler yakıldı
Çeşme'de 'gürültü kirliliği' isyanı!
Çeşme'de 'gürültü kirliliği' isyanı!
Bakan Albayrak Kurban Bayramı'nı kutladı
Bakan Albayrak Kurban Bayramı'nı kutladı
İki devlet bir millet: Türkiye ve Azerbaycan
İki devlet bir millet: Türkiye ve Azerbaycan
MHP lideri Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet
MHP lideri Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında!
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında!
Bakan Akar'dan flaş açıklama
Bakan Akar'dan flaş açıklama
Devlet Bahçeli’den flaş açıklamalar
Devlet Bahçeli’den flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram telefonu!
TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar
Ayasofya Camii'nde bayram sevinci!
Ayasofya Camii'nde bayram sevinci!
Daha Fazla Video Göster