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Muharrem İnce'den CHP'ye DEM Parti ile ittifak tepkisi: 2 tane oy alacağım diye PKK ve FETÖ'ye selam verirseniz halk hesap sorar

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 16:41
Güncelleme:24.02.2024 16:42
Türkiye yerel seçimler öncesi DEM Parti ile CHP ittifakına şahit olurken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bu ittifaka tepki gösterdi. İnce CHP'de gelenin gideni arattığını ifade ederken "2 tane oy alacağım diye PKK, FETÖ, Terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. Esenyurt tartışman sana oy kaybettiriyor." dedi. CHP'de yapılan kurultaya da değinen İnce " Çok büyük hatalar yaptılar. Eş, dost işine girdiler." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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