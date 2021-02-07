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Muharrem İnce cephesinden son dakika açıklaması

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Giriş: 07.02.2021 23:42
Güncelleme:07.02.2021 23:42
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız politikaları sonrası partisiyle yolları ayırma kararı almıştı. Yeni parti için harekete geçen İnce, kısa süre önce CHP'den istifa edeceğini duyurmuştu. Bugün Muharrem İnce cephesinde yapılan açıklamada 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 13.30 bir basın toplantısının düzenleneceği ve bu toplantıda İnce'nin resmen CHP'den istifa ettiğini duyuracağı iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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