Özel-Kılıçdaroğlu cephesinden son kulis bilgileri A Haber'de
Siyaset kulisleri Özgür Özel’in yeni parti hamlesiyle çalkalanıyor. Yeni partinin kuruluş çalışmaları hız kazanırken, 91 milletvekilinin ıslak imzalı istifa dilekçelerinin toplandığı ve yarın Meclis Başkanlığı’na sunulacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise "50 arkadaşımız partiye sahip çıkar" söylemi hakimiyetini korurken, yeni partinin yol haritası netleşmeye başladı. Kulis bilgilerini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.