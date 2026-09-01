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Muhalefette liderlik krizi ve Yeni Parti’de "gizli kasa" dosyası: "Genel başkan çok ama lider yok!"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Muhalefette liderlik krizi ve Yeni Parti’de "gizli kasa" dosyası: "Genel başkan çok ama lider yok!"

Siyaset dünyasında "lider" ve "genel başkan" ayrımı üzerinden başlayan tartışmalar, CHP ve "Yeni Parti" eksenindeki çarpıcı iddialarla alevlendi. A Haber ekranlarında deşifre edilen kulis bilgilerinde, muhalefet cephesindeki koltuk kavgaları, milyonluk kiralar, kaynağı belirsiz paralar ve İngiltere merkezli operasyonların perde arkası tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Gazeteci Bülent Erandaç ve Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, siyasetin arka kapılarında dönen oyunları ve yaklaşan kurultay sürecindeki kritik isimleri tüm detaylarıyla analiz etti.

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