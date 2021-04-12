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Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği

A Haber
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Giriş: 12.04.2021 12:55
Güncelleme:12.04.2021 13:30
Yalanı gerçeğe dönüştürme stratejisi, özellikle son yıllarda gerek muhalefet adı altında yapılan medya operasyonlarında gerekse muhalefet adı altında farklı siyasi oluşumların kullandığı bir plan haline geldi. Türkiye'nin ekonomiden güvenlik hamlelerine her milli politikası işte bu yöntemle itibarsızlaştırılmak isteniyor. Öyle ki dünyanın mücadele ettiği koronavirüs felaketi bile gerçeğinden çıkarılıp siyasi bir manevra alanına çevriliyor. Salgın üzerinden siyasi rant sağlamak isteyenler ekonomiyi, pazarları-marketleri hedef seçiyor, toplumsal provokasyonu diri tutmak için halkın sofrasındaki huzura bile göz dikiyor. Bununla birlikte yürütülen bir başka operasyonun adı ise "128 milyar nerede?" sorusu. Bilinçaltına bilboardlar üzerinden etki etmek isteyenler yeni bir toplumsal operasyonu da başlatmış görünüyorlar. Operasyonun başını ise CHP ve CHP medyası çekiyor. Peki neden? İletişim bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar ve iletişimci-yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte 7 maddede "128 milyar dolar buhar oldu" iddiasında gerçekler....
İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği İŞTE 7 MADDEDE 128 MİLYAR DOLAR GERÇEĞİ
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