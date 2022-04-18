MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım: İşte Bunlar Bizim Al Bayraklılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin hazırlanan video klibi paylaştı. Videoda, "İşte Bunlar Bizim Al Bayraklılar" marşı da yer aldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşte bunlar bizim al bayraklılar. Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Videoda, "İşte Bunlar Bizim Al Bayraklılar" marşı da yer aldı.