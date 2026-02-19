MSB'den net Suriye mesajı: Entegrasyondan başka ihtimal yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın toplantısında Suriye’de entegrasyonun tek seçenek olduğunu vurgulayarak, "entegrasyondan başka ihtimal yok" ifadelerine yer verdi. Bakanlık, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı tamamlanmasını beklediklerini, sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülke menfaatleri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı. MSB ayrıca Yunanistan’ın hukuksuz ve iyi komşuluk ilişkisine aykırı faaliyetlerine karşı tutumunu da net şekilde ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.