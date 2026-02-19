CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dijital dünyanın görünmez hırsızları! 63 milyar dolarlık soygun

Dijital reklam pazarında büyük vurgun! Küresel ölçekte 740 milyar dolarlık dev hacmin yüzde 9’unu oluşturan “geçersiz trafik” nedeniyle her yıl 63 milyar dolar adeta buharlaşıyor. Her 12 tıklamadan birinin botlar tarafından üretildiğinin ortaya çıkması, sahte veri düzeninin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, reklam bütçelerini sömüren bu dijital manipülasyon ağının artık yalnızca ekonomik değil, milli güvenlik boyutu da olan kritik bir tehdit haline geldiği uyarısında bulunuyor.

Gündemden Videolar

Ordu'da kan donduran olay kamerada
Ordu'da kan donduran olay kamerada
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de
Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de