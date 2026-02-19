Dijital dünyanın görünmez hırsızları! 63 milyar dolarlık soygun

Dijital reklam pazarında büyük vurgun! Küresel ölçekte 740 milyar dolarlık dev hacmin yüzde 9’unu oluşturan “geçersiz trafik” nedeniyle her yıl 63 milyar dolar adeta buharlaşıyor. Her 12 tıklamadan birinin botlar tarafından üretildiğinin ortaya çıkması, sahte veri düzeninin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, reklam bütçelerini sömüren bu dijital manipülasyon ağının artık yalnızca ekonomik değil, milli güvenlik boyutu da olan kritik bir tehdit haline geldiği uyarısında bulunuyor.