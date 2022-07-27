MSB’den Musul açıklaması: Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanlığından Musul’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, “Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir. Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.” dedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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