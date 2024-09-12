12 Eylül 2024, Perşembe
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MSB'den 'kılıçlı yemin töreni' ile ilgili açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yapılan kılıçlı yemin ile ilgili incelemenin devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu olayla ilgili olarak "Bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.