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MSB’den Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Sevgi varsa engel yoktur

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Giriş: 03.12.2022 10:45
Güncelleme:03.12.2022 10:53
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "En büyük engel sevgisizliktir! Sevgi varsa engel yoktur..." ifadeler. kullanıldı.
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