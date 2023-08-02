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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş: 02.08.2023 15:28
TSK, terör örgütü PKK'nın inlerini hem içeride hem de dışarıda vurmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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