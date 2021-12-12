MSB paylaştı! Türk pilotlardan göğüs kabartan görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kahraman Türk pilotların envanterde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelindiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Bin yılların ardında yoğrulan bir öz, Vatan için ölmeye verilmiş bir söz, Toprağımı bekleyen kahramanım, Titrer heybetinden yerle gök!" dörtlüğüyle "Kahraman Pilotlarımız envanterimizde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor" paylaşımını yaptı.



Milli Savunma Bakanlığı, pilotların helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden nasıl gelindiğini gösteren bir de video paylaştı.



