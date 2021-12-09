MSB: Lojistik Destek Gemisi "A-574" Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş'un (A-574) Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girdiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenleri kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, A-574'ün hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törenden fotoğraflar da yer aldı.