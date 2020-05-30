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MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! | Video
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."