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MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! | Video

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Giriş: 30.05.2020 12:17
Güncelleme:30.05.2020 12:39
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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