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MSB duyurdu: İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi

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Giriş: 20.08.2020 11:41
Güncelleme:20.08.2020 11:44
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi." ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'de bölgesindeki arama- tarama faaliyetinde ele geçirilen mühimmatın imha edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi. Ele geçirilenler arasında; 70 adet roket, 2 adet katyuşa lançeri, 1 adet anti tank mayını, 8 sandık oerlikon fişeği, 3 adet tank mühimmatı, 28 adet top mermisi, 10 adet havan mermisi, 165 adet havan/top tapası, 1 çuval sevk barutu 42 adet roket sevk fişeği yer aldı" denildi.
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