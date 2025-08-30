MSB Bakanı Yaşar Güler’den Devlet Mezarlığı’nda 30 Ağustos mesajı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla TSK Komuta Kademesi ile birlikte Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Güler, kahraman komutanlar ve devlet büyüklerini rahmet ve minnetle yad etti. “Büyük Zafer, milletimizin fedakârlığı ve Türk ordusunun kahramanlığıyla kazanıldı” diyen Bakan, bağımsızlık ve millî birliğin korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini belirtti. Güler, geçmişten bugüne emeği geçen lider ve kahramanları anarak, vatanın her türlü tehdit ve tehlikeye karşı savunulacağını söyledi. Ziyarette, milletin bağımsızlık mücadelesinin önemi ve Cumhuriyet’in kuruluş süreci de hatırlatıldı. Bakan, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gazilere rahmet dileyerek, şanlı ecdadın mirasının genç nesillere aktarılmasının önemine değindi. Devlet Mezarlığı’ndaki ziyaret, 30 Ağustos’un anlam ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

