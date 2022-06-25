MSB açıkladı: 7 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamadı, “Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.” İfadeleri kullanıldı.

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