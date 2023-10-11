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Mossad görmezden mi geldi? Gerçekten görmedi mi? Yusuf Alabarda A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 23:14
İsrail istihbaratı Mossad, Hamas'ın operasyonunu görmezden mi geldi? Yoksa gerçekten görmedi mi? Demir Kubbe hava savunma sistemi nasıl delindi? Savunma – Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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