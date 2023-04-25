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Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 15:20
Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama var. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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