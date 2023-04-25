Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi

Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama var. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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