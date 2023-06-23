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MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon

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Giriş: 23.06.2023 12:52
MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
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MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon
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