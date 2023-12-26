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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 09:57
Son dakika haberi...Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi
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