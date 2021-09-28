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MİT'ten operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi

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Giriş: 28.09.2021 10:44
Son dakika haberine göre... MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.
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