VideolarGündem VideolarıMİT'ten operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2021 10:44
Son dakika haberine göre... MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.