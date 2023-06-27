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MİT'ten nokta operasyonlar! Operasyonları kime, hangi mesajları veriyor?

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 14:52
Milli İstihbarat Teşkilatı, son 12 günde terör örgütü PKK/YPG'ye beş nokta operasyon düzenledi. Operasyonların perde arkasını ve MİT'in aktif rol almasını Psikolojik Harp Uzmanı ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirildi.
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