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MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı kategoriye bir çizik daha! MLKP'li Osman Nuri Ocaklı öldürüldü

A Haber
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Giriş: 17.06.2023 11:12
Son dakika haberine göre MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi..
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