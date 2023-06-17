MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı kategoriye bir çizik daha! MLKP'li Osman Nuri Ocaklı öldürüldü

Son dakika haberine göre MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi..

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