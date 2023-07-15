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MİT'ten Münbiç'te nokta harekatı! 40 sivili katleden terörist Heysem Cuma öldürüldü

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 10:27
Son dakika haberine göre MİT'in Münbiç'teki operasyonunda, 2020'de Afrin'de bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Heysem Cuma etkisiz hale getirildi.
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