Mitingten çıkan göstericiler Espressolab’a saldırdı! İşte saldırıya uğrayan iş yeri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle birçok yerli ve milli markayı hedef gösterdi ve boykot çağrısı yaptı. Özgür Özel'in bu açıklamasının ardından CHP'liler, Maltepe'deki mitingten çıkarak kahve satışı yapan Espressolab'a ve müşterilerine saldırdı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu saldırıya uğrayan işletmenin önünden detayları aktardı.

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