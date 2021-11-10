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MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon! Perde arkasında ne var? Suriye'de yeni harekat olacak mı?

A Haber
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Giriş: 10.11.2021 16:37
Güncelleme:10.11.2021 16:42
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Merkez Komite Üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. Öte yandan Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK cephe hatlarını mayınla tuzaklıyor. Gara’daki operasyonun perde arkasında ne var? Suriye’de yeni harekat olacak mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını  A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.
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