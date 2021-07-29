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MİT ve jandarmadan kritik operasyon! Orman yangını çıkarmak için gelen PKK'lı teröristler yakalandı

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 23:26
Güncelleme:29.07.2021 23:29
Son dakika haberi: Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı. A Haber mubiri Gamze Elçi sıcak gelişmenin ayrıntıları canlı yayında aktardı.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON BAŞLATILDI

Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, MİT Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

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