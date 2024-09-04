Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyaretin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Sisi aynı araçla havalimanından ayrılarak Külliye'ye geçti. Külliye'de Sisi için resmi tören yapıldı. Sisi, Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken "Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyor." dedi. Başkan Erdoğan ile Sisi'nin Külliye'de yapacağı görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkileri masaya yatırılacak. İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar atılacak. Ayrıca Gazze'nin durumu da ele alınacak.