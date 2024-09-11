Minik Ada’nın umut dolu tedavi yolculuğu! Başkan Erdoğan’dan pankartla yardım istemişti

Bitlis'te açtığı pankartla Başkan Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada'nın tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Bir haftalık tedavisinin ardından ameliyata alınacak olan Ada ve ailesi Başkan Erdoğan'a yardımı için teşekkür etti.

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