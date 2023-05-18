18 Mayıs 2023, Perşembe
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Milyonların gözü yeni Meclis'te! Gündemde önemli maddeler var
14 Mayıs seçiminin ardından yeni Meclis şekillendi. Peki Meclis açılınca gündeme gelecek başlıklar neler? Emekli ve memur maaşları ne olacak? Asgari ücrete zam kaç oranında olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında ekonomist Muhammed Bayram değerlendirdi.