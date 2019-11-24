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24.11.2019

Milli Savunma Bakanlığı'ndan videolu "Suriye" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeli kardeşlerimiz topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca MSB, Suriyelilerin örgütün gerçek yüzünü anlattığı bir video da paylaştı. Videoda bir Suriyeli erkek vatandaş, “PKK bizim evimizi ve malımızı her şeyimizi aldı" dedi Türk askeri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memnun olduklarını ifade etti. Öte yandan bir diğer Suriyeli kadın ise "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan razı olsun, rütbesini yükseltsin biz çok mutluyuz.” dedi.

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